Strong 圖標

Strong 價格 (STRONG)

USD

Strong (STRONG) 實時價格圖表

$3.33
$3.33$3.33
-7.10%(1D)

今天 Strong (STRONG) 的價格

今天 Strong (STRONG) 的實時價格爲 3.32 USD。目前其市值爲 $ 1.33M USD。STRONG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Strong 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.84K USD
- Strong 當天價格變化爲 -7.22%
- 其循環供應量爲 399.82K USD

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Strong (STRONG) 價格表現 USD

今天內，Strong 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.258819892001672
在過去30天內，Strong 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9181569560
在過去60天內，Strong 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.0717975280
在過去90天內，Strong 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.2748239445911797

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.258819892001672-7.22%
30天$ +0.9181569560+27.66%
60天$ +2.0717975280+62.40%
90天$ +1.2748239445911797+62.33%

Strong (STRONG) 價格分析

Strong 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.27
$ 3.27$ 3.27

$ 3.6
$ 3.6$ 3.6

$ 1,217.44
$ 1,217.44$ 1,217.44

-0.20%

-7.22%

-4.75%

Strong (STRONG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

399.82K
399.82K 399.82K

什麼是Strong (STRONG)

Governance Token for StrongBlock DeFi platform.

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Strong (STRONG) 資源

官網

大家還在問：關於 Strong (STRONG) 的其他問題

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STRONG 兌換爲當地貨幣

1 STRONG 兌換 AUD
A$5.2788
1 STRONG 兌換 GBP
2.6228
1 STRONG 兌換 EUR
3.1872
1 STRONG 兌換 USD
$3.32
1 STRONG 兌換 MYR
RM14.94
1 STRONG 兌換 TRY
116.4324
1 STRONG 兌換 JPY
¥521.1736
1 STRONG 兌換 RUB
344.284
1 STRONG 兌換 INR
282.532
1 STRONG 兌換 IDR
Rp54,426.2208
1 STRONG 兌換 PHP
196.0792
1 STRONG 兌換 EGP
￡E.169.0212
1 STRONG 兌換 BRL
R$20.418
1 STRONG 兌換 CAD
C$4.7476
1 STRONG 兌換 BDT
396.7732
1 STRONG 兌換 NGN
5,155.2628
1 STRONG 兌換 UAH
139.3736
1 STRONG 兌換 VES
Bs166
1 STRONG 兌換 PKR
Rs923.9892
1 STRONG 兌換 KZT
1,741.838
1 STRONG 兌換 THB
฿114.706
1 STRONG 兌換 TWD
NT$108.3316
1 STRONG 兌換 CHF
Fr2.9548
1 STRONG 兌換 HKD
HK$25.7964
1 STRONG 兌換 MAD
.د.م33.2996