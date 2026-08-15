Strategy PP Variable xStock 今日價格

Strategy PP Variable xStock (STRCX) 今日實時價格為 $ 101.7，過去 24 小時內變化了 3.05%。目前 STRCX 兌 USD 的匯率為 $ 101.7 每 STRCX。

Strategy PP Variable xStock 目前市值在 $ 151,720,755 排名第 #-，流通供應量為 1.49M STRCX。過去 24 小時內，STRCX 的交易價格在 $ 94.2（低點）和 $ 102.73（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 139.97，而歷史最低價為 $ 73.0。

短期表現方面，STRCX 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -0.01%。過去一天，總交易量達到 $ 75.06K。

Strategy PP Variable xStock（STRCX）市場資訊

市值 $ 151.72M$ 151.72M $ 151.72M 成交量（24H） $ 75.06K$ 75.06K $ 75.06K 完全稀釋市值 $ 281.80M$ 281.80M $ 281.80M 流通量 1.49M 1.49M 1.49M 總供應量 2,770,936.38986972 2,770,936.38986972 2,770,936.38986972

Strategy PP Variable xStock 的目前市值為 $ 151.72M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 75.06K。STRCX 的流通量為 1.49M，總供應量是 2770936.38986972，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 281.80M。