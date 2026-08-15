Stella 今日價格

Stella (ALPHA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.10%。目前 ALPHA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALPHA。

Stella 目前市值在 $ 388,047 排名第 #-，流通供應量為 987.00M ALPHA。過去 24 小時內，ALPHA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.93，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALPHA 在過去一小時內波動了 -8.01%，過去7 天內波動了 -18.18%。過去一天，總交易量達到 $ 4.63K。

Stella（ALPHA）市場資訊

市值 $ 388.05K$ 388.05K $ 388.05K 成交量（24H） $ 4.63K$ 4.63K $ 4.63K 完全稀釋市值 $ 393.16K$ 393.16K $ 393.16K 流通量 987.00M 987.00M 987.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Stella 的目前市值為 $ 388.05K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.63K。ALPHA 的流通量為 987.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 393.16K。