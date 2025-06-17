Stargaze 圖標

Stargaze 價格 (STARS)

USD

Stargaze (STARS) 實時價格圖表

$0.00102435
$0.00102435$0.00102435
-2.30%(1D)

今天 Stargaze (STARS) 的價格

今天 Stargaze (STARS) 的實時價格爲 0.0010241 USD。目前其市值爲 $ 2.77M USD。STARS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stargaze 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Stargaze 當天價格變化爲 -2.21%
- 其循環供應量爲 2.71B USD

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Stargaze (STARS) 價格表現 USD

今天內，Stargaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Stargaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001345086
在過去60天內，Stargaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003645312
在過去90天內，Stargaze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016183243862337303

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.21%
30天$ -0.0001345086-13.13%
60天$ -0.0003645312-35.59%
90天$ -0.0016183243862337303-61.24%

Stargaze (STARS) 價格分析

Stargaze 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00102446
$ 0.00102446$ 0.00102446

$ 0.00107677
$ 0.00107677$ 0.00107677

$ 0.83741
$ 0.83741$ 0.83741

-0.18%

-2.21%

-13.68%

Stargaze (STARS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

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2.71B
2.71B 2.71B

什麼是Stargaze (STARS)

A community-owned Interchain NFT marketplace, part of the Cosmos network.

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Stargaze (STARS) 資源

官網

Stargaze（STARS）代幣經濟

了解 Stargaze（STARS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 STARS 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Stargaze (STARS) 的其他問題

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STARS 兌換爲當地貨幣

1 STARS 兌換 VND
26.9491915
1 STARS 兌換 AUD
A$0.001566873
1 STARS 兌換 GBP
0.000747593
1 STARS 兌換 EUR
0.000880726
1 STARS 兌換 USD
$0.0010241
1 STARS 兌換 MYR
RM0.004342184
1 STARS 兌換 TRY
0.040329058
1 STARS 兌換 JPY
¥0.14839209
1 STARS 兌換 RUB
0.080586429
1 STARS 兌換 INR
0.088400312
1 STARS 兌換 IDR
Rp16.788521904
1 STARS 兌換 KRW
1.402873626
1 STARS 兌換 PHP
0.058179121
1 STARS 兌換 EGP
￡E.0.051317651
1 STARS 兌換 BRL
R$0.005601827
1 STARS 兌換 CAD
C$0.001382535
1 STARS 兌換 BDT
0.125185984
1 STARS 兌換 NGN
1.582838719
1 STARS 兌換 UAH
0.042530873
1 STARS 兌換 VES
Bs0.1044582
1 STARS 兌換 PKR
Rs0.29002512
1 STARS 兌換 KZT
0.524902455
1 STARS 兌換 THB
฿0.033344696
1 STARS 兌換 TWD
NT$0.030241673
1 STARS 兌換 AED
د.إ0.003758447
1 STARS 兌換 CHF
Fr0.000829521
1 STARS 兌換 HKD
HK$0.008028944
1 STARS 兌換 MAD
.د.م0.00931931
1 STARS 兌換 MXN
$0.019386213