STAMP 圖標

STAMP 價格 (STAMP)

USD

STAMP (STAMP) 實時價格圖表

$0.03503224
$0.03503224$0.03503224
-6.30%(1D)

今天 STAMP (STAMP) 的價格

今天 STAMP (STAMP) 的實時價格爲 0.03503538 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STAMP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STAMP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 60.68K USD
- STAMP 當天價格變化爲 -6.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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STAMP (STAMP) 價格表現 USD

今天內，STAMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00237363462520084
在過去30天內，STAMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0121475160
在過去60天內，STAMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071410547
在過去90天內，STAMP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01136729945021848

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00237363462520084-6.34%
30天$ -0.0121475160-34.67%
60天$ +0.0071410547+20.38%
90天$ +0.01136729945021848+48.03%

STAMP (STAMP) 價格分析

STAMP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03499011
$ 0.03499011$ 0.03499011

$ 0.03809299
$ 0.03809299$ 0.03809299

$ 0.176375
$ 0.176375$ 0.176375

-0.63%

-6.34%

-14.14%

STAMP (STAMP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 60.68K
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什麼是STAMP (STAMP)

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STAMP (STAMP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 STAMP (STAMP) 的其他問題

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STAMP 兌換爲當地貨幣

1 STAMP 兌換 AUD
A$0.0553559004
1 STAMP 兌換 GBP
0.028028304
1 STAMP 兌換 EUR
0.033283611
1 STAMP 兌換 USD
$0.03503538
1 STAMP 兌換 MYR
RM0.1531046106
1 STAMP 兌換 TRY
1.2486609432
1 STAMP 兌換 JPY
¥5.4665703414
1 STAMP 兌換 RUB
3.4233069798
1 STAMP 兌換 INR
3.0193490484
1 STAMP 兌換 IDR
Rp565.0866950814
1 STAMP 兌換 PHP
2.040810885
1 STAMP 兌換 EGP
￡E.1.760527845
1 STAMP 兌換 BRL
R$0.2070590958
1 STAMP 兌換 CAD
C$0.0501005934
1 STAMP 兌換 BDT
4.2739660062
1 STAMP 兌換 NGN
54.5721589494
1 STAMP 兌換 UAH
1.4686831296
1 STAMP 兌換 VES
Bs1.96198128
1 STAMP 兌換 PKR
Rs9.7563022686
1 STAMP 兌換 KZT
18.1528814394
1 STAMP 兌換 THB
฿1.175436999
1 STAMP 兌換 TWD
NT$1.1470583412
1 STAMP 兌換 CHF
Fr0.031531842
1 STAMP 兌換 HKD
HK$0.2725752564
1 STAMP 兌換 MAD
.د.م0.3493027386