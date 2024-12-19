Solidly 價格 (SOLID)
今天 Solidly (SOLID) 的實時價格爲 0.511088 USD。目前其市值爲 $ 5.28M USD。SOLID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solidly 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.06K USD
- Solidly 當天價格變化爲 -19.90%
- 其循環供應量爲 10.32M USD
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今天內，Solidly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1270223699715345。
在過去30天內，Solidly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3505067508。
在過去60天內，Solidly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.4099433209。
在過去90天內，Solidly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.35160973415634657。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1270223699715345
|-19.90%
|30天
|$ +1.3505067508
|+264.24%
|60天
|$ +1.4099433209
|+275.87%
|90天
|$ +0.35160973415634657
|+220.48%
Solidly 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.04%
-19.90%
+33.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.
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|1 SOLID 兌換 AUD
A$0.81262992
|1 SOLID 兌換 GBP
￡0.40375952
|1 SOLID 兌換 EUR
€0.49064448
|1 SOLID 兌換 USD
$0.511088
|1 SOLID 兌換 MYR
RM2.299896
|1 SOLID 兌換 TRY
₺17.92896704
|1 SOLID 兌換 JPY
¥80.14370928
|1 SOLID 兌換 RUB
₽53.01515824
|1 SOLID 兌換 INR
₹43.48847792
|1 SOLID 兌換 IDR
Rp8,378.49046272
|1 SOLID 兌換 PHP
₱30.19507904
|1 SOLID 兌換 EGP
￡E.26.02460096
|1 SOLID 兌換 BRL
R$3.17385648
|1 SOLID 兌換 CAD
C$0.73085584
|1 SOLID 兌換 BDT
৳61.08012688
|1 SOLID 兌換 NGN
₦793.61233552
|1 SOLID 兌換 UAH
₴21.45547424
|1 SOLID 兌換 VES
Bs25.5544
|1 SOLID 兌換 PKR
Rs142.24090128
|1 SOLID 兌換 KZT
₸268.1423192
|1 SOLID 兌換 THB
฿17.64786864
|1 SOLID 兌換 TWD
NT$16.67680144
|1 SOLID 兌換 CHF
Fr0.45486832
|1 SOLID 兌換 HKD
HK$3.97115376
|1 SOLID 兌換 MAD
.د.م5.12621264