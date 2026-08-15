Slerf 今日價格

Slerf (SLERF) 今日實時價格為 $ 0.00196624，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 SLERF 兌 USD 的匯率為 $ 0.00196624 每 SLERF。

Slerf 目前市值在 $ 1,966,204 排名第 #-，流通供應量為 999.99M SLERF。過去 24 小時內，SLERF 的交易價格在 $ 0.00196527（低點）和 $ 0.00196994（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02088694，而歷史最低價為 $ 0.00188974。

短期表現方面，SLERF 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +0.78%。過去一天，總交易量達到 $ 620.53。

Slerf（SLERF）市場資訊

市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 成交量（24H） $ 620.53$ 620.53 $ 620.53 完全稀釋市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406

Slerf 的目前市值為 $ 1.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 620.53。SLERF 的流通量為 999.99M，總供應量是 999994552.4169406，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.97M。