sjUSD 今日價格

sjUSD (SJUSD) 今日實時價格為 $ 1.032，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SJUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.032 每 SJUSD。

sjUSD 目前市值在 $ 271,486 排名第 #-，流通供應量為 263.19K SJUSD。過去 24 小時內，SJUSD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.032，而歷史最低價為 $ 1.006。

短期表現方面，SJUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 13.14K。

sjUSD（SJUSD）市場資訊

市值 $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K 成交量（24H） $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K 完全稀釋市值 $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K 流通量 263.19K 263.19K 263.19K 總供應量 263,193.4181888498 263,193.4181888498 263,193.4181888498

sjUSD 的目前市值為 $ 271.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.14K。SJUSD 的流通量為 263.19K，總供應量是 263193.4181888498，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 271.49K。