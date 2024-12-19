Shuffle 價格 (SHFL)
今天 Shuffle (SHFL) 的實時價格爲 0.197157 USD。目前其市值爲 $ 35.96M USD。SHFL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Shuffle 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 851.85K USD
- Shuffle 當天價格變化爲 +7.07%
- 其循環供應量爲 182.19M USD
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今天內，Shuffle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01301874。
在過去30天內，Shuffle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0359358852。
在過去60天內，Shuffle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1088436763。
在過去90天內，Shuffle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1183982037767732。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01301874
|+7.07%
|30天
|$ -0.0359358852
|-18.22%
|60天
|$ -0.1088436763
|-55.20%
|90天
|$ -0.1183982037767732
|-37.52%
Shuffle 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+5.14%
+7.07%
-16.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
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|1 SHFL 兌換 AUD
A$0.31347963
|1 SHFL 兌換 GBP
￡0.15575403
|1 SHFL 兌換 EUR
€0.18927072
|1 SHFL 兌換 USD
$0.197157
|1 SHFL 兌換 MYR
RM0.8872065
|1 SHFL 兌換 TRY
₺6.91429599
|1 SHFL 兌換 JPY
¥30.91027446
|1 SHFL 兌換 RUB
₽20.43532305
|1 SHFL 兌換 INR
₹16.77608913
|1 SHFL 兌換 IDR
Rp3,232.08145008
|1 SHFL 兌換 PHP
₱11.64606399
|1 SHFL 兌換 EGP
￡E.10.03923444
|1 SHFL 兌換 BRL
R$1.22828811
|1 SHFL 兌換 CAD
C$0.28193451
|1 SHFL 兌換 BDT
৳23.56223307
|1 SHFL 兌換 NGN
₦306.14341803
|1 SHFL 兌換 UAH
₴8.27665086
|1 SHFL 兌換 VES
Bs9.85785
|1 SHFL 兌換 PKR
Rs54.87076467
|1 SHFL 兌換 KZT
₸103.43842005
|1 SHFL 兌換 THB
฿6.80585964
|1 SHFL 兌換 TWD
NT$6.43323291
|1 SHFL 兌換 CHF
Fr0.17546973
|1 SHFL 兌換 HKD
HK$1.53190989
|1 SHFL 兌換 MAD
.د.م1.97748471