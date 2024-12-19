Shrapnel 圖標

Shrapnel 價格 (SHRAP)

USD

Shrapnel (SHRAP) 實時價格圖表

$0.0313557
$0.0313557$0.0313557
-7.70%(1D)

今天 Shrapnel (SHRAP) 的價格

今天 Shrapnel (SHRAP) 的實時價格爲 0.03133938 USD。目前其市值爲 $ 25.28M USD。SHRAP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Shrapnel 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.32M USD
- Shrapnel 當天價格變化爲 -7.81%
- 其循環供應量爲 808.49M USD

在獲取 MEXC 上從 SHRAP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SHRAP 價格信息的首選平臺。

Shrapnel (SHRAP) 價格表現 USD

今天內，Shrapnel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00265589095644375
在過去30天內，Shrapnel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012720027
在過去60天內，Shrapnel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0098766902
在過去90天內，Shrapnel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000566101752651888

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00265589095644375-7.81%
30天$ -0.0012720027-4.05%
60天$ -0.0098766902-31.51%
90天$ +0.000566101752651888+1.84%

Shrapnel (SHRAP) 價格分析

Shrapnel 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03018585
$ 0.03018585$ 0.03018585

$ 0.03423621
$ 0.03423621$ 0.03423621

$ 0.435265
$ 0.435265$ 0.435265

-0.48%

-7.81%

-25.57%

Shrapnel (SHRAP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 25.28M
$ 25.28M$ 25.28M

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

808.49M
808.49M 808.49M

什麼是Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Shrapnel (SHRAP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Shrapnel (SHRAP) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SHRAP 兌換爲當地貨幣

1 SHRAP 兌換 AUD
A$0.0498296142
1 SHRAP 兌換 GBP
0.0247581102
1 SHRAP 兌換 EUR
0.0300858048
1 SHRAP 兌換 USD
$0.03133938
1 SHRAP 兌換 MYR
RM0.14102721
1 SHRAP 兌換 TRY
1.0990720566
1 SHRAP 兌換 JPY
¥4.9111942398
1 SHRAP 兌換 RUB
3.248326737
1 SHRAP 兌換 INR
2.6666678442
1 SHRAP 兌換 IDR
Rp513.7602456672
1 SHRAP 兌換 PHP
1.8512171766
1 SHRAP 兌換 EGP
￡E.1.5958012296
1 SHRAP 兌換 BRL
R$0.1955577312
1 SHRAP 兌換 CAD
C$0.0448153134
1 SHRAP 兌換 BDT
3.7453693038
1 SHRAP 兌換 NGN
48.6634758702
1 SHRAP 兌換 UAH
1.3156271724
1 SHRAP 兌換 VES
Bs1.566969
1 SHRAP 兌換 PKR
Rs8.7220628478
1 SHRAP 兌換 KZT
16.442205717
1 SHRAP 兌換 THB
฿1.0818353976
1 SHRAP 兌換 TWD
NT$1.0226039694
1 SHRAP 兌換 CHF
Fr0.0278920482
1 SHRAP 兌換 HKD
HK$0.2435069826
1 SHRAP 兌換 MAD
.د.م0.3143339814