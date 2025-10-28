SETAI Agents（SETAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.09% 漲跌幅（1D） -0.08% 漲跌幅（7D） -1.10% 漲跌幅（7D） -1.10%

SETAI Agents（SETAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SETAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SETAI 的歷史最高價為 $ 0.057562，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SETAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.09%，過去 24 小時內變動為 -0.08%，過去 7 天內累計變動為 -1.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SETAI Agents（SETAI）市場資訊

市值 $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

SETAI Agents 的目前市值為 $ 34.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SETAI 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.96K。