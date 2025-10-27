SENATE（SENATE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00140905 $ 0.00140905 $ 0.00140905 24H最低價 $ 0.00213112 $ 0.00213112 $ 0.00213112 24H最高價 24H最低價 $ 0.00140905$ 0.00140905 $ 0.00140905 24H最高價 $ 0.00213112$ 0.00213112 $ 0.00213112 歷史最高 $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 最低價 $ 0.00127208$ 0.00127208 $ 0.00127208 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -14.09% 漲跌幅（7D） -51.97% 漲跌幅（7D） -51.97%

SENATE（SENATE）目前實時價格為 $0.00155291。過去 24 小時內，SENATE 的交易價格在 $ 0.00140905 至 $ 0.00213112 之間波動，市場活躍度顯著。SENATE 的歷史最高價為 $ 5.85，歷史最低價為 $ 0.00127208。

從短期表現來看，SENATE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -14.09%，過去 7 天內累計變動為 -51.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SENATE（SENATE）市場資訊

市值 $ 213.59K$ 213.59K $ 213.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 253.59K$ 253.59K $ 253.59K 流通量 137.53M 137.53M 137.53M 總供應量 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

SENATE 的目前市值為 $ 213.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SENATE 的流通量為 137.53M，總供應量是 163289542.828217，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 253.59K。