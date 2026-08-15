Self Chain 今日價格

Self Chain (SLF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SLF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SLF。

Self Chain 目前市值在 $ 61,999 排名第 #-，流通供應量為 167.00M SLF。過去 24 小時內，SLF 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.823368，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SLF 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 47.89K。

Self Chain（SLF）市場資訊

市值 $ 62.00K$ 62.00K $ 62.00K 成交量（24H） $ 47.89K$ 47.89K $ 47.89K 完全稀釋市值 $ 124.74K$ 124.74K $ 124.74K 流通量 167.00M 167.00M 167.00M 總供應量 336,000,000.0 336,000,000.0 336,000,000.0

Self Chain 的目前市值為 $ 62.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 47.89K。SLF 的流通量為 167.00M，總供應量是 336000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 124.74K。