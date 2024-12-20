Scrat 圖標

Scrat 價格 (SCRAT)

USD

Scrat (SCRAT) 實時價格圖表

$0.00165777
$0.00165777$0.00165777
-5.30%(1D)

今天 Scrat (SCRAT) 的價格

今天 Scrat (SCRAT) 的實時價格爲 0.00165777 USD。目前其市值爲 $ 165.76K USD。SCRAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Scrat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 88.98 USD
- Scrat 當天價格變化爲 -5.36%
- 其循環供應量爲 99.99M USD

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Scrat (SCRAT) 價格表現 USD

今天內，Scrat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Scrat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004480779
在過去60天內，Scrat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001286170
在過去90天內，Scrat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003887055520520584

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.36%
30天$ -0.0004480779-27.02%
60天$ +0.0001286170+7.76%
90天$ +0.0003887055520520584+30.63%

Scrat (SCRAT) 價格分析

Scrat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00162147
$ 0.00162147$ 0.00162147

$ 0.00176928
$ 0.00176928$ 0.00176928

$ 0.771105
$ 0.771105$ 0.771105

+0.65%

-5.36%

-19.91%

Scrat (SCRAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 165.76K
$ 165.76K$ 165.76K

$ 88.98
$ 88.98$ 88.98

99.99M
99.99M 99.99M

什麼是Scrat (SCRAT)

$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.

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Scrat (SCRAT) 資源

官網

大家還在問：關於 Scrat (SCRAT) 的其他問題

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SCRAT 兌換爲當地貨幣

1 SCRAT 兌換 AUD
A$0.0026358543
1 SCRAT 兌換 GBP
0.0013096383
1 SCRAT 兌換 EUR
0.0015914592
1 SCRAT 兌換 USD
$0.00165777
1 SCRAT 兌換 MYR
RM0.007459965
1 SCRAT 兌換 TRY
0.0581711493
1 SCRAT 兌換 JPY
¥0.2613805959
1 SCRAT 兌換 RUB
0.1715626173
1 SCRAT 兌換 INR
0.1410928047
1 SCRAT 兌換 IDR
Rp27.1765530288
1 SCRAT 兌換 PHP
0.0979410516
1 SCRAT 兌換 EGP
￡E.0.0843970707
1 SCRAT 兌換 BRL
R$0.0101621301
1 SCRAT 兌換 CAD
C$0.0023706111
1 SCRAT 兌換 BDT
0.1981200927
1 SCRAT 兌換 NGN
2.5741686783
1 SCRAT 兌換 UAH
0.0695931846
1 SCRAT 兌換 VES
Bs0.0828885
1 SCRAT 兌換 PKR
Rs0.4613739687
1 SCRAT 兌換 KZT
0.8697490305
1 SCRAT 兌換 THB
฿0.0572759535
1 SCRAT 兌換 TWD
NT$0.0540930351
1 SCRAT 兌換 CHF
Fr0.0014754153
1 SCRAT 兌換 HKD
HK$0.0128808729
1 SCRAT 兌換 MAD
.د.م0.0166274331