Satfi（$SATFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00233166 24H最高價 $ 0.00240475 歷史最高 $ 0.0183037 最低價 $ 0.00206296 漲跌幅（1H） +0.23% 漲跌幅（1D） -0.66% 漲跌幅（7D） +1.24%

Satfi（$SATFI）目前實時價格為 $0.00233823。過去 24 小時內，$SATFI 的交易價格在 $ 0.00233166 至 $ 0.00240475 之間波動，市場活躍度顯著。$SATFI 的歷史最高價為 $ 0.0183037，歷史最低價為 $ 0.00206296。

從短期表現來看，$SATFI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.23%，過去 24 小時內變動為 -0.66%，過去 7 天內累計變動為 +1.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Satfi（$SATFI）市場資訊

市值 $ 233.82K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 233.82K 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

Satfi 的目前市值為 $ 233.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$SATFI 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 233.82K。