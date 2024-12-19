RWAX 圖標

RWAX 價格 (RWAX)

USD

RWAX (RWAX) 實時價格圖表

$0.379839
$0.379839$0.379839
-10.50%(1D)

今天 RWAX (RWAX) 的價格

今天 RWAX (RWAX) 的實時價格爲 0.379839 USD。目前其市值爲 $ 6.33M USD。RWAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RWAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 181.26K USD
- RWAX 當天價格變化爲 -10.54%
- 其循環供應量爲 16.36M USD

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RWAX (RWAX) 價格表現 USD

今天內，RWAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0447604843502312
在過去30天內，RWAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0530772204
在過去60天內，RWAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6890887202
在過去90天內，RWAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.34312117114866341

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0447604843502312-10.54%
30天$ -0.0530772204-13.97%
60天$ +0.6890887202+181.42%
90天$ +0.34312117114866341+934.48%

RWAX (RWAX) 價格分析

RWAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.326704
$ 0.326704$ 0.326704

$ 0.451231
$ 0.451231$ 0.451231

$ 0.565142
$ 0.565142$ 0.565142

-1.52%

-10.54%

-8.14%

RWAX (RWAX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M

$ 181.26K
$ 181.26K$ 181.26K

16.36M
16.36M 16.36M

什麼是RWAX (RWAX)

The RWAX Exchange is the leading RWA perp dex where you can go long/short any RWA asset with up to 50x leverage.

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RWAX (RWAX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 RWAX (RWAX) 的其他問題

免責聲明

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RWAX 兌換爲當地貨幣

1 RWAX 兌換 AUD
A$0.60394401
1 RWAX 兌換 GBP
0.30007281
1 RWAX 兌換 EUR
0.36464544
1 RWAX 兌換 USD
$0.379839
1 RWAX 兌換 MYR
RM1.7092755
1 RWAX 兌換 TRY
13.32095373
1 RWAX 兌換 JPY
¥59.63852139
1 RWAX 兌換 RUB
39.37031235
1 RWAX 兌換 INR
32.32050051
1 RWAX 兌換 IDR
Rp6,226.86785616
1 RWAX 兌換 PHP
22.44088812
1 RWAX 兌換 EGP
￡E.19.3338051
1 RWAX 兌換 BRL
R$2.36259858
1 RWAX 兌換 CAD
C$0.54316977
1 RWAX 兌換 BDT
45.39455889
1 RWAX 兌換 NGN
589.81020081
1 RWAX 兌換 UAH
15.94564122
1 RWAX 兌換 VES
Bs18.99195
1 RWAX 兌換 PKR
Rs105.71299209
1 RWAX 兌換 KZT
199.28253135
1 RWAX 兌換 THB
฿13.11584067
1 RWAX 兌換 TWD
NT$12.39034818
1 RWAX 兌換 CHF
Fr0.33805671
1 RWAX 兌換 HKD
HK$2.95134903
1 RWAX 兌換 MAD
.د.م3.80978517