RUSH GAME 今日價格

RUSH GAME (RUSH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 RUSH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RUSH。

RUSH GAME 目前市值在 $ 12 852,51 排名第 #-，流通供應量為 100,00B RUSH。過去 24 小時內，RUSH 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RUSH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3,01%。過去一天，總交易量達到 --。

RUSH GAME（RUSH）市場資訊

市值 $ 12,85K$ 12,85K $ 12,85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12,85K$ 12,85K $ 12,85K 流通量 100,00B 100,00B 100,00B 總供應量 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

RUSH GAME 的目前市值為 $ 12,85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RUSH 的流通量為 100,00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12,85K。