Runwago 今日價格

Runwago (RUNWAGO) 今日實時價格為 $ 0.002032，過去 24 小時內變化了 17.49%。目前 RUNWAGO 兌 USD 的匯率為 $ 0.002032 每 RUNWAGO。

Runwago 目前市值在 $ 104,247 排名第 #-，流通供應量為 51.30M RUNWAGO。過去 24 小時內，RUNWAGO 的交易價格在 $ 0.0016887（低點）和 $ 0.00211275（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.968981，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RUNWAGO 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -7.21%。過去一天，總交易量達到 $ 556.44。

Runwago（RUNWAGO）市場資訊

市值 $ 104.25K$ 104.25K $ 104.25K 成交量（24H） $ 556.44$ 556.44 $ 556.44 完全稀釋市值 $ 203.20K$ 203.20K $ 203.20K 流通量 51.30M 51.30M 51.30M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Runwago 的目前市值為 $ 104.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 556.44。RUNWAGO 的流通量為 51.30M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 203.20K。