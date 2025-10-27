roule token（ROUL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00400805 24H最高價 $ 0.00415928 歷史最高 $ 0.00858746 最低價 $ 0.00109265 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） -0.85% 漲跌幅（7D） +1.25%

roule token（ROUL）目前實時價格為 $0.00403455。過去 24 小時內，ROUL 的交易價格在 $ 0.00400805 至 $ 0.00415928 之間波動，市場活躍度顯著。ROUL 的歷史最高價為 $ 0.00858746，歷史最低價為 $ 0.00109265。

從短期表現來看，ROUL 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -0.85%，過去 7 天內累計變動為 +1.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

roule token（ROUL）市場資訊

市值 $ 291.81K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 403.46K 流通量 72.33M 總供應量 100,000,000.0

roule token 的目前市值為 $ 291.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROUL 的流通量為 72.33M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 403.46K。