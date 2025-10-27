Ridotto（RDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00312784 - $ 0.00649379
24H最低價 $ 0.00312784
24H最高價 $ 0.00649379
歷史最高 $ 1.51
最低價 $ 0.00293954
漲跌幅（1H） +0.01%
漲跌幅（1D） +98.37%
漲跌幅（7D） +94.25%

Ridotto（RDT）目前實時價格為 $0.00623378。過去 24 小時內，RDT 的交易價格在 $ 0.00312784 至 $ 0.00649379 之間波動，市場活躍度顯著。RDT 的歷史最高價為 $ 1.51，歷史最低價為 $ 0.00293954。

從短期表現來看，RDT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 +98.37%，過去 7 天內累計變動為 +94.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ridotto（RDT）市場資訊

市值 $ 1.96M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 3.12M
流通量 314.76M
總供應量 500,000,000.0

Ridotto 的目前市值為 $ 1.96M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RDT 的流通量為 314.76M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.12M。