REVV 價格 (REVV)
今天 REVV (REVV) 的實時價格爲 0.00125933 USD。目前其市值爲 $ 1.41M USD。REVV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
REVV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- REVV 當天價格變化爲 -0.78%
- 其循環供應量爲 1.11B USD
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今天內，REVV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，REVV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001693291。
在過去60天內，REVV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001100670。
在過去90天內，REVV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000099007680497346。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.78%
|30天
|$ -0.0001693291
|-13.44%
|60天
|$ -0.0001100670
|-8.74%
|90天
|$ -0.000099007680497346
|-7.28%
REVV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.68%
-0.78%
+6.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.
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|1 REVV 兌換 VND
₫33.13926895
|1 REVV 兌換 AUD
A$0.0019267749
|1 REVV 兌換 GBP
￡0.0009193109
|1 REVV 兌換 EUR
€0.0010830238
|1 REVV 兌換 USD
$0.00125933
|1 REVV 兌換 MYR
RM0.0053395592
|1 REVV 兌換 TRY
₺0.0495924154
|1 REVV 兌換 JPY
¥0.182476917
|1 REVV 兌換 RUB
₽0.0990966777
|1 REVV 兌換 INR
₹0.1087053656
|1 REVV 兌換 IDR
Rp20.6447507952
|1 REVV 兌換 KRW
₩1.7251057938
|1 REVV 兌換 PHP
₱0.0715425373
|1 REVV 兌換 EGP
￡E.0.0631050263
|1 REVV 兌換 BRL
R$0.0068885351
|1 REVV 兌換 CAD
C$0.0017000955
|1 REVV 兌換 BDT
৳0.1539404992
|1 REVV 兌換 NGN
₦1.9464078547
|1 REVV 兌換 UAH
₴0.0522999749
|1 REVV 兌換 VES
Bs0.12845166
|1 REVV 兌換 PKR
Rs0.356642256
|1 REVV 兌換 KZT
₸0.6454695915
|1 REVV 兌換 THB
฿0.0410037848
|1 REVV 兌換 TWD
NT$0.0371880149
|1 REVV 兌換 AED
د.إ0.0046217411
|1 REVV 兌換 CHF
Fr0.0010200573
|1 REVV 兌換 HKD
HK$0.0098731472
|1 REVV 兌換 MAD
.د.م0.011459903
|1 REVV 兌換 MXN
$0.0238391169