renBTC 價格 (RENBTC)
今天 renBTC (RENBTC) 的實時價格爲 95,056 USD。目前其市值爲 $ 28.96M USD。RENBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
renBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 276.47 USD
- renBTC 當天價格變化爲 -5.27%
- 其循環供應量爲 304.50 USD
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今天內，renBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,298.7047459321。
在過去30天內，renBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,446.8214928000。
在過去60天內，renBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +38,470.9502528000。
在過去90天內，renBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +32,381.54182286589。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -5,298.7047459321
|-5.27%
|30天
|$ +6,446.8214928000
|+6.78%
|60天
|$ +38,470.9502528000
|+40.47%
|90天
|$ +32,381.54182286589
|+51.67%
renBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.27%
-5.27%
-1.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)
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|1 RENBTC 兌換 AUD
A$151,139.04
|1 RENBTC 兌換 GBP
￡75,094.24
|1 RENBTC 兌換 EUR
€91,253.76
|1 RENBTC 兌換 USD
$95,056
|1 RENBTC 兌換 MYR
RM427,752
|1 RENBTC 兌換 TRY
₺3,333,613.92
|1 RENBTC 兌換 JPY
¥14,907,632.48
|1 RENBTC 兌換 RUB
₽9,851,603.84
|1 RENBTC 兌換 INR
₹8,088,315.04
|1 RENBTC 兌換 IDR
Rp1,558,294,832.64
|1 RENBTC 兌換 PHP
₱5,616,859.04
|1 RENBTC 兌換 EGP
￡E.4,839,300.96
|1 RENBTC 兌換 BRL
R$594,100
|1 RENBTC 兌換 CAD
C$135,930.08
|1 RENBTC 兌換 BDT
৳11,360,142.56
|1 RENBTC 兌換 NGN
₦147,602,006.24
|1 RENBTC 兌換 UAH
₴3,990,450.88
|1 RENBTC 兌換 VES
Bs4,752,800
|1 RENBTC 兌換 PKR
Rs26,455,035.36
|1 RENBTC 兌換 KZT
₸49,871,130.4
|1 RENBTC 兌換 THB
฿3,281,333.12
|1 RENBTC 兌換 TWD
NT$3,100,726.72
|1 RENBTC 兌換 CHF
Fr84,599.84
|1 RENBTC 兌換 HKD
HK$738,585.12
|1 RENBTC 兌換 MAD
.د.م953,411.68