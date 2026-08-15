Relic 今日價格

Relic (RELIC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 19.79%。目前 RELIC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RELIC。

Relic 目前市值在 $ 93,460 排名第 #-，流通供應量為 952.19M RELIC。過去 24 小時內，RELIC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RELIC 在過去一小時內波動了 +0.89%，過去7 天內波動了 +11.56%。過去一天，總交易量達到 --。

Relic（RELIC）市場資訊

市值 $ 93.46K$ 93.46K $ 93.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 93.46K$ 93.46K $ 93.46K 流通量 952.19M 952.19M 952.19M 總供應量 999,679,482.537096 999,679,482.537096 999,679,482.537096

Relic 的目前市值為 $ 93.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RELIC 的流通量為 952.19M，總供應量是 999679482.537096，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 93.46K。