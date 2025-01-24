REGENT 圖標

REGENT 價格 (REGENT)

USD

REGENT (REGENT) 實時價格圖表

$0.00647824
$0.00647824$0.00647824
+138.20%(1D)

今天 REGENT (REGENT) 的價格

今天 REGENT (REGENT) 的實時價格爲 0.00647824 USD。目前其市值爲 $ 6.39M USD。REGENT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
REGENT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.68M USD
- REGENT 當天價格變化爲 +138.29%
- 其循環供應量爲 979.97M USD

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REGENT (REGENT) 價格表現 USD

今天內，REGENT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00375964
在過去30天內，REGENT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，REGENT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，REGENT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00375964+138.29%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

REGENT (REGENT) 價格分析

REGENT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00228298
$ 0.00228298$ 0.00228298

$ 0.00793895
$ 0.00793895$ 0.00793895

$ 0.00793895
$ 0.00793895$ 0.00793895

-1.71%

+138.29%

--

REGENT (REGENT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

979.97M
979.97M 979.97M

什麼是REGENT (REGENT)

Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.

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REGENT (REGENT) 資源

官網

大家還在問：關於 REGENT (REGENT) 的其他問題

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REGENT 兌換爲當地貨幣

1 REGENT 兌換 AUD
A$0.0102356192
1 REGENT 兌換 GBP
0.005182592
1 REGENT 兌換 EUR
0.006154328
1 REGENT 兌換 USD
$0.00647824
1 REGENT 兌換 MYR
RM0.0283746912
1 REGENT 兌換 TRY
0.231273168
1 REGENT 兌換 JPY
¥1.0048398064
1 REGENT 兌換 RUB
0.6469818288
1 REGENT 兌換 INR
0.5589425472
1 REGENT 兌換 IDR
Rp104.4877273072
1 REGENT 兌換 PHP
0.3781348688
1 REGENT 兌換 EGP
￡E.0.3257906896
1 REGENT 兌換 BRL
R$0.0383511808
1 REGENT 兌換 CAD
C$0.0092638832
1 REGENT 兌換 BDT
0.789049632
1 REGENT 兌換 NGN
10.074958848
1 REGENT 兌換 UAH
0.2716973856
1 REGENT 兌換 VES
Bs0.36278144
1 REGENT 兌換 PKR
Rs1.8034772336
1 REGENT 兌換 KZT
3.3688143648
1 REGENT 兌換 THB
฿0.2181871232
1 REGENT 兌換 TWD
NT$0.2112554064
1 REGENT 兌換 CHF
Fr0.005830416
1 REGENT 兌換 HKD
HK$0.0504007072
1 REGENT 兌換 MAD
.د.م0.0646528352