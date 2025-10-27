RefundYourSOL（RYS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00112547 $ 0.00112547 $ 0.00112547 24H最低價 $ 0.00120342 $ 0.00120342 $ 0.00120342 24H最高價 24H最低價 $ 0.00112547$ 0.00112547 $ 0.00112547 24H最高價 $ 0.00120342$ 0.00120342 $ 0.00120342 歷史最高 $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 最低價 $ 0.00006717$ 0.00006717 $ 0.00006717 漲跌幅（1H） -0.24% 漲跌幅（1D） +2.52% 漲跌幅（7D） -5.97% 漲跌幅（7D） -5.97%

RefundYourSOL（RYS）目前實時價格為 $0.00116577。過去 24 小時內，RYS 的交易價格在 $ 0.00112547 至 $ 0.00120342 之間波動，市場活躍度顯著。RYS 的歷史最高價為 $ 0.00336875，歷史最低價為 $ 0.00006717。

從短期表現來看，RYS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.24%，過去 24 小時內變動為 +2.52%，過去 7 天內累計變動為 -5.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

RefundYourSOL（RYS）市場資訊

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 970.68M 970.68M 970.68M 總供應量 970,675,516.466145 970,675,516.466145 970,675,516.466145

RefundYourSOL 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RYS 的流通量為 970.68M，總供應量是 970675516.466145，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.13M。