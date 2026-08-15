Rails 今日價格

Rails (RAILS) 今日實時價格為 $ 0.04522917，過去 24 小時內變化了 8.42%。目前 RAILS 兌 USD 的匯率為 $ 0.04522917 每 RAILS。

Rails 目前市值在 $ 1,534,064 排名第 #-，流通供應量為 33.92M RAILS。過去 24 小時內，RAILS 的交易價格在 $ 0.0428564（低點）和 $ 0.050131（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.091，而歷史最低價為 $ 0.04003444。

短期表現方面，RAILS 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +10.72%。過去一天，總交易量達到 $ 862.18。

Rails（RAILS）市場資訊

市值 $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M 成交量（24H） $ 862.18$ 862.18 $ 862.18 完全稀釋市值 $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M 流通量 33.92M 33.92M 33.92M 總供應量 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0

Rails 的目前市值為 $ 1.53M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 862.18。RAILS 的流通量為 33.92M，總供應量是 65000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.94M。