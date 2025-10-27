Qubitcoin（QTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 24H最低價 $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 24H最高價 24H最低價 $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 24H最高價 $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 歷史最高 $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 最低價 $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 漲跌幅（1H） +1.33% 漲跌幅（1D） -11.91% 漲跌幅（7D） -33.56% 漲跌幅（7D） -33.56%

Qubitcoin（QTC）目前實時價格為 $1.92。過去 24 小時內，QTC 的交易價格在 $ 1.81 至 $ 2.25 之間波動，市場活躍度顯著。QTC 的歷史最高價為 $ 8.77，歷史最低價為 $ 1.32。

從短期表現來看，QTC 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.33%，過去 24 小時內變動為 -11.91%，過去 7 天內累計變動為 -33.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Qubitcoin（QTC）市場資訊

市值 $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M 流通量 2.31M 2.31M 2.31M 總供應量 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Qubitcoin 的目前市值為 $ 4.43M, 它過去 24 小時的交易量為 --。QTC 的流通量為 2.31M，總供應量是 2308250.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.43M。