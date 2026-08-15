Quanto 今日價格

Quanto (QTO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 QTO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 QTO。

Quanto 目前市值在 $ 44,233 排名第 #-，流通供應量為 963.59M QTO。過去 24 小時內，QTO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.066958，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，QTO 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +2.69%。過去一天，總交易量達到 --。

Quanto（QTO）市場資訊

市值 $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K 流通量 963.59M 963.59M 963.59M 總供應量 963,592,510.141312 963,592,510.141312 963,592,510.141312

Quanto 的目前市值為 $ 44.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。QTO 的流通量為 963.59M，總供應量是 963592510.141312，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44.23K。