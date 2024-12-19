PureFi 價格 (UFI)
今天 PureFi (UFI) 的實時價格爲 0.0443265 USD。目前其市值爲 $ 4.05M USD。UFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PureFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.13K USD
- PureFi 當天價格變化爲 -9.73%
- 其循環供應量爲 91.51M USD
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今天內，PureFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00478168376428021。
在過去30天內，PureFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0243377795。
在過去60天內，PureFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0103050291。
在過去90天內，PureFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.016293602398795437。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00478168376428021
|-9.73%
|30天
|$ -0.0243377795
|-54.90%
|60天
|$ -0.0103050291
|-23.24%
|90天
|$ +0.016293602398795437
|+58.12%
PureFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.14%
-9.73%
-16.04%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.
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|1 UFI 兌換 AUD
A$0.070479135
|1 UFI 兌換 GBP
￡0.035017935
|1 UFI 兌換 EUR
€0.04255344
|1 UFI 兌換 USD
$0.0443265
|1 UFI 兌換 MYR
RM0.19946925
|1 UFI 兌換 TRY
₺1.554530355
|1 UFI 兌換 JPY
¥6.947292345
|1 UFI 兌換 RUB
₽4.59311193
|1 UFI 兌換 INR
₹3.77218515
|1 UFI 兌換 IDR
Rp726.66381816
|1 UFI 兌換 PHP
₱2.618366355
|1 UFI 兌換 EGP
￡E.2.25621885
|1 UFI 兌換 BRL
R$0.27659736
|1 UFI 兌換 CAD
C$0.063386895
|1 UFI 兌換 BDT
৳5.297460015
|1 UFI 兌換 NGN
₦68.829745935
|1 UFI 兌換 UAH
₴1.86082647
|1 UFI 兌換 VES
Bs2.216325
|1 UFI 兌換 PKR
Rs12.336508215
|1 UFI 兌換 KZT
₸23.255898225
|1 UFI 兌換 THB
฿1.531480575
|1 UFI 兌換 TWD
NT$1.446373695
|1 UFI 兌換 CHF
Fr0.039450585
|1 UFI 兌換 HKD
HK$0.344416905
|1 UFI 兌換 MAD
.د.م0.444594795