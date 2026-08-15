PUP Token 今日價格

PUP Token (PUP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PUP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUP。

PUP Token 目前市值在 $ 351,114 排名第 #-，流通供應量為 645.16M PUP。過去 24 小時內，PUP 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.191311，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 1.61。

PUP Token（PUP）市場資訊

市值 $ 351.11K$ 351.11K $ 351.11K 成交量（24H） $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 完全稀釋市值 $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K 流通量 645.16M 645.16M 645.16M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PUP Token 的目前市值為 $ 351.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.61。PUP 的流通量為 645.16M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 544.22K。