PUP 今日價格

PUP (PUP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3,84%。目前 PUP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUP。

PUP 目前市值在 $ 250.066 排名第 #-，流通供應量為 1,00B PUP。過去 24 小時內，PUP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,03451026，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUP 在過去一小時內波動了 -0,12%，過去7 天內波動了 -7,16%。過去一天，總交易量達到 $ 26,88K。

PUP（PUP）市場資訊

市值 $ 250,07K$ 250,07K $ 250,07K 成交量（24H） $ 26,88K$ 26,88K $ 26,88K 完全稀釋市值 $ 250,07K$ 250,07K $ 250,07K 流通量 1,00B 1,00B 1,00B 總供應量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

PUP 的目前市值為 $ 250,07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26,88K。PUP 的流通量為 1,00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 250,07K。