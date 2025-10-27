PunkStrategy（PNKSTR）價格資訊 (USD)

PunkStrategy（PNKSTR）目前實時價格為 $0.078804。過去 24 小時內，PNKSTR 的交易價格在 $ 0.075949 至 $ 0.086361 之間波動，市場活躍度顯著。PNKSTR 的歷史最高價為 $ 0.31653，歷史最低價為 $ 0.00698235。

從短期表現來看，PNKSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.41%，過去 24 小時內變動為 -3.89%，過去 7 天內累計變動為 -3.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PunkStrategy（PNKSTR）市場資訊

市值 $ 74.78M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 74.78M 流通量 949.38M 總供應量 949,379,061.6006266

PunkStrategy 的目前市值為 $ 74.78M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PNKSTR 的流通量為 949.38M，總供應量是 949379061.6006266，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 74.78M。