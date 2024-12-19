Protocol Monsters 圖標

Protocol Monsters 價格 (PMON)

USD

Protocol Monsters (PMON) 實時價格圖表

$0.135198
$0.135198$0.135198
-7.80%(1D)

今天 Protocol Monsters (PMON) 的價格

今天 Protocol Monsters (PMON) 的實時價格爲 0.135198 USD。目前其市值爲 $ 790.88K USD。PMON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Protocol Monsters 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.91K USD
- Protocol Monsters 當天價格變化爲 -7.89%
- 其循環供應量爲 5.85M USD

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Protocol Monsters (PMON) 價格表現 USD

今天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0115907166210083
在過去30天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0075001360
在過去60天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0194544784
在過去90天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02672788062774484

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0115907166210083-7.89%
30天$ +0.0075001360+5.55%
60天$ +0.0194544784+14.39%
90天$ +0.02672788062774484+24.64%

Protocol Monsters (PMON) 價格分析

Protocol Monsters 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.133512
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$ 0.149558
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$ 62.1
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+0.07%

-7.89%

-1.35%

Protocol Monsters (PMON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 790.88K
$ 790.88K$ 790.88K

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

5.85M
5.85M 5.85M

什麼是Protocol Monsters (PMON)

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Protocol Monsters (PMON) 資源

官網

大家還在問：關於 Protocol Monsters (PMON) 的其他問題

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PMON 兌換爲當地貨幣

1 PMON 兌換 AUD
A$0.21496482
1 PMON 兌換 GBP
0.10680642
1 PMON 兌換 EUR
0.12979008
1 PMON 兌換 USD
$0.135198
1 PMON 兌換 MYR
RM0.608391
1 PMON 兌換 TRY
4.74139386
1 PMON 兌換 JPY
¥21.20039838
1 PMON 兌換 RUB
13.98488112
1 PMON 兌換 INR
11.5053498
1 PMON 兌換 IDR
Rp2,216.36030112
1 PMON 兌換 PHP
7.98614586
1 PMON 兌換 EGP
￡E.6.8815782
1 PMON 兌換 BRL
R$0.84363552
1 PMON 兌換 CAD
C$0.19333314
1 PMON 兌換 BDT
16.15751298
1 PMON 兌換 NGN
209.93410242
1 PMON 兌換 UAH
5.67561204
1 PMON 兌換 VES
Bs6.7599
1 PMON 兌換 PKR
Rs37.62695538
1 PMON 兌換 KZT
70.9316307
1 PMON 兌換 THB
฿4.6710909
1 PMON 兌換 TWD
NT$4.41151074
1 PMON 兌換 CHF
Fr0.12032622
1 PMON 兌換 HKD
HK$1.05048846
1 PMON 兌換 MAD
.د.م1.35603594