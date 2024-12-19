Protocol Monsters 價格 (PMON)
今天 Protocol Monsters (PMON) 的實時價格爲 0.135198 USD。目前其市值爲 $ 790.88K USD。PMON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Protocol Monsters 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.91K USD
- Protocol Monsters 當天價格變化爲 -7.89%
- 其循環供應量爲 5.85M USD
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今天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0115907166210083。
在過去30天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0075001360。
在過去60天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0194544784。
在過去90天內，Protocol Monsters 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02672788062774484。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0115907166210083
|-7.89%
|30天
|$ +0.0075001360
|+5.55%
|60天
|$ +0.0194544784
|+14.39%
|90天
|$ +0.02672788062774484
|+24.64%
Protocol Monsters 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.07%
-7.89%
-1.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 PMON 兌換 AUD
A$0.21496482
|1 PMON 兌換 GBP
￡0.10680642
|1 PMON 兌換 EUR
€0.12979008
|1 PMON 兌換 USD
$0.135198
|1 PMON 兌換 MYR
RM0.608391
|1 PMON 兌換 TRY
₺4.74139386
|1 PMON 兌換 JPY
¥21.20039838
|1 PMON 兌換 RUB
₽13.98488112
|1 PMON 兌換 INR
₹11.5053498
|1 PMON 兌換 IDR
Rp2,216.36030112
|1 PMON 兌換 PHP
₱7.98614586
|1 PMON 兌換 EGP
￡E.6.8815782
|1 PMON 兌換 BRL
R$0.84363552
|1 PMON 兌換 CAD
C$0.19333314
|1 PMON 兌換 BDT
৳16.15751298
|1 PMON 兌換 NGN
₦209.93410242
|1 PMON 兌換 UAH
₴5.67561204
|1 PMON 兌換 VES
Bs6.7599
|1 PMON 兌換 PKR
Rs37.62695538
|1 PMON 兌換 KZT
₸70.9316307
|1 PMON 兌換 THB
฿4.6710909
|1 PMON 兌換 TWD
NT$4.41151074
|1 PMON 兌換 CHF
Fr0.12032622
|1 PMON 兌換 HKD
HK$1.05048846
|1 PMON 兌換 MAD
.د.م1.35603594