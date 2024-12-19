PROOF Platform 圖標

PROOF Platform 價格 (PROOF)

USD

PROOF Platform (PROOF) 實時價格圖表

$0.163619
$0.163619$0.163619
-5.70%(1D)

今天 PROOF Platform (PROOF) 的價格

今天 PROOF Platform (PROOF) 的實時價格爲 0.163619 USD。目前其市值爲 $ 1.53M USD。PROOF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PROOF Platform 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.19K USD
- PROOF Platform 當天價格變化爲 -5.71%
- 其循環供應量爲 9.34M USD

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PROOF Platform (PROOF) 價格表現 USD

今天內，PROOF Platform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0099255897977127
在過去30天內，PROOF Platform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5080578073
在過去60天內，PROOF Platform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5363451108
在過去90天內，PROOF Platform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.11401207230340378

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0099255897977127-5.71%
30天$ +0.5080578073+310.51%
60天$ +0.5363451108+327.80%
90天$ +0.11401207230340378+229.83%

PROOF Platform (PROOF) 價格分析

PROOF Platform 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.159264
$ 0.159264$ 0.159264

$ 0.182209
$ 0.182209$ 0.182209

$ 0.339058
$ 0.339058$ 0.339058

-0.86%

-5.71%

-26.55%

PROOF Platform (PROOF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 44.19K
$ 44.19K$ 44.19K

9.34M
9.34M 9.34M

什麼是PROOF Platform (PROOF)

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

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PROOF Platform (PROOF) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PROOF Platform (PROOF) 的其他問題

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PROOF 兌換爲當地貨幣

1 PROOF 兌換 AUD
A$0.26015421
1 PROOF 兌換 GBP
0.12925901
1 PROOF 兌換 EUR
0.15707424
1 PROOF 兌換 USD
$0.163619
1 PROOF 兌換 MYR
RM0.7362855
1 PROOF 兌換 TRY
5.73811833
1 PROOF 兌換 JPY
¥25.65709539
1 PROOF 兌換 RUB
16.92474936
1 PROOF 兌換 INR
13.9239769
1 PROOF 兌換 IDR
Rp2,682.27825936
1 PROOF 兌換 PHP
9.66497433
1 PROOF 兌換 EGP
￡E.8.3282071
1 PROOF 兌換 BRL
R$1.02098256
1 PROOF 兌換 CAD
C$0.23397517
1 PROOF 兌換 BDT
19.55410669
1 PROOF 兌換 NGN
254.06594701
1 PROOF 兌換 UAH
6.86872562
1 PROOF 兌換 VES
Bs8.18095
1 PROOF 兌換 PKR
Rs45.53680389
1 PROOF 兌換 KZT
85.84270835
1 PROOF 兌換 THB
฿5.65303645
1 PROOF 兌換 TWD
NT$5.33888797
1 PROOF 兌換 CHF
Fr0.14562091
1 PROOF 兌換 HKD
HK$1.27131963
1 PROOF 兌換 MAD
.د.م1.64109857