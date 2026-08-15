Polyfactual 今日價格

Polyfactual (POLYFACTS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.46%。目前 POLYFACTS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POLYFACTS。

Polyfactual 目前市值在 $ 139,689 排名第 #-，流通供應量為 999.96M POLYFACTS。過去 24 小時內，POLYFACTS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01564973，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POLYFACTS 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -11.45%。過去一天，總交易量達到 $ 380.29。

Polyfactual（POLYFACTS）市場資訊

市值 $ 139.69K$ 139.69K $ 139.69K 成交量（24H） $ 380.29$ 380.29 $ 380.29 完全稀釋市值 $ 139.69K$ 139.69K $ 139.69K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,962,822.439489 999,962,822.439489 999,962,822.439489

Polyfactual 的目前市值為 $ 139.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 380.29。POLYFACTS 的流通量為 999.96M，總供應量是 999962822.439489，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 139.69K。