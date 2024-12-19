POINTS 價格 (POINTS)
今天 POINTS (POINTS) 的實時價格爲 0.03041287 USD。目前其市值爲 $ 3.03M USD。POINTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
POINTS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 350.74K USD
- POINTS 當天價格變化爲 -22.22%
- 其循環供應量爲 99.74M USD
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今天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0086888556311124。
在過去30天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0321098686。
在過去60天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0855420939。
在過去90天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.018181633986837639。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0086888556311124
|-22.22%
|30天
|$ +0.0321098686
|+105.58%
|60天
|$ +0.0855420939
|+281.27%
|90天
|$ +0.018181633986837639
|+148.65%
POINTS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-6.02%
-22.22%
+65.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
POINTS is a memecoin deployed on the Hyperliquid blockchain as a joke in the aftermath of the announcement of a second season of points. POINTS has no deployer allocation and was deployed with 20% of supply committed permanently to the Hyperliquidity order book module. POINTS was airdropped to holders of HFUN and PURR. A large holder of HFUN received 10% of supply as a result, but dumped it within days to near 0 due to unfounded concerns around its deployment. The token's image is inspired by their profile picture as a result.
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|1 POINTS 兌換 AUD
A$0.0483564633
|1 POINTS 兌換 GBP
￡0.0240261673
|1 POINTS 兌換 EUR
€0.0291963552
|1 POINTS 兌換 USD
$0.03041287
|1 POINTS 兌換 MYR
RM0.136857915
|1 POINTS 兌換 TRY
₺1.0665793509
|1 POINTS 兌換 JPY
¥4.7690421447
|1 POINTS 兌換 RUB
₽3.1459072728
|1 POINTS 兌換 INR
₹2.5887434944
|1 POINTS 兌換 IDR
Rp498.5715595728
|1 POINTS 兌換 PHP
₱1.7958799735
|1 POINTS 兌換 EGP
￡E.1.548015083
|1 POINTS 兌換 BRL
R$0.1909928236
|1 POINTS 兌換 CAD
C$0.0434904041
|1 POINTS 兌換 BDT
৳3.6346420937
|1 POINTS 兌換 NGN
₦47.2248004073
|1 POINTS 兌換 UAH
₴1.2767322826
|1 POINTS 兌換 VES
Bs1.5206435
|1 POINTS 兌換 PKR
Rs8.4642058497
|1 POINTS 兌換 KZT
₸15.9561122455
|1 POINTS 兌換 THB
฿1.0510687872
|1 POINTS 兌換 TWD
NT$0.9926760768
|1 POINTS 兌換 CHF
Fr0.0270674543
|1 POINTS 兌換 HKD
HK$0.2363079999
|1 POINTS 兌換 MAD
.د.م0.3050410861