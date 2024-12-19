POINTS 圖標

POINTS 價格 (POINTS)

USD

POINTS (POINTS) 實時價格圖表

$0.03041287
$0.03041287$0.03041287
-22.20%(1D)

今天 POINTS (POINTS) 的價格

今天 POINTS (POINTS) 的實時價格爲 0.03041287 USD。目前其市值爲 $ 3.03M USD。POINTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
POINTS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 350.74K USD
- POINTS 當天價格變化爲 -22.22%
- 其循環供應量爲 99.74M USD

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POINTS (POINTS) 價格表現 USD

今天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0086888556311124
在過去30天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0321098686
在過去60天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0855420939
在過去90天內，POINTS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.018181633986837639

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0086888556311124-22.22%
30天$ +0.0321098686+105.58%
60天$ +0.0855420939+281.27%
90天$ +0.018181633986837639+148.65%

POINTS (POINTS) 價格分析

POINTS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0259922
$ 0.0259922$ 0.0259922

$ 0.04454714
$ 0.04454714$ 0.04454714

$ 0.185829
$ 0.185829$ 0.185829

-6.02%

-22.22%

+65.56%

POINTS (POINTS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 350.74K
$ 350.74K$ 350.74K

99.74M
99.74M 99.74M

什麼是POINTS (POINTS)

POINTS is a memecoin deployed on the Hyperliquid blockchain as a joke in the aftermath of the announcement of a second season of points. POINTS has no deployer allocation and was deployed with 20% of supply committed permanently to the Hyperliquidity order book module. POINTS was airdropped to holders of HFUN and PURR. A large holder of HFUN received 10% of supply as a result, but dumped it within days to near 0 due to unfounded concerns around its deployment. The token's image is inspired by their profile picture as a result.

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大家還在問：關於 POINTS (POINTS) 的其他問題

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POINTS 兌換爲當地貨幣

1 POINTS 兌換 AUD
A$0.0483564633
1 POINTS 兌換 GBP
0.0240261673
1 POINTS 兌換 EUR
0.0291963552
1 POINTS 兌換 USD
$0.03041287
1 POINTS 兌換 MYR
RM0.136857915
1 POINTS 兌換 TRY
1.0665793509
1 POINTS 兌換 JPY
¥4.7690421447
1 POINTS 兌換 RUB
3.1459072728
1 POINTS 兌換 INR
2.5887434944
1 POINTS 兌換 IDR
Rp498.5715595728
1 POINTS 兌換 PHP
1.7958799735
1 POINTS 兌換 EGP
￡E.1.548015083
1 POINTS 兌換 BRL
R$0.1909928236
1 POINTS 兌換 CAD
C$0.0434904041
1 POINTS 兌換 BDT
3.6346420937
1 POINTS 兌換 NGN
47.2248004073
1 POINTS 兌換 UAH
1.2767322826
1 POINTS 兌換 VES
Bs1.5206435
1 POINTS 兌換 PKR
Rs8.4642058497
1 POINTS 兌換 KZT
15.9561122455
1 POINTS 兌換 THB
฿1.0510687872
1 POINTS 兌換 TWD
NT$0.9926760768
1 POINTS 兌換 CHF
Fr0.0270674543
1 POINTS 兌換 HKD
HK$0.2363079999
1 POINTS 兌換 MAD
.د.م0.3050410861