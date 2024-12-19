Plugin 價格 (PLI)
今天 Plugin (PLI) 的實時價格爲 0.04532413 USD。目前其市值爲 $ 8.73M USD。PLI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Plugin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 849.77K USD
- Plugin 當天價格變化爲 -5.49%
- 其循環供應量爲 192.69M USD
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今天內，Plugin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00263722251643632。
在過去30天內，Plugin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0705281489。
在過去60天內，Plugin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0913540382。
在過去90天內，Plugin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.029763715301592797。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00263722251643632
|-5.49%
|30天
|$ +0.0705281489
|+155.61%
|60天
|$ +0.0913540382
|+201.56%
|90天
|$ +0.029763715301592797
|+191.28%
Plugin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.42%
-5.49%
-7.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.
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|1 PLI 兌換 AUD
A$0.0720653667
|1 PLI 兌換 GBP
￡0.0358060627
|1 PLI 兌換 EUR
€0.0435111648
|1 PLI 兌換 USD
$0.04532413
|1 PLI 兌換 MYR
RM0.203958585
|1 PLI 兌換 TRY
₺1.5895172391
|1 PLI 兌換 JPY
¥7.1081833079
|1 PLI 兌換 RUB
₽4.6887812485
|1 PLI 兌換 INR
₹3.8579899456
|1 PLI 兌換 IDR
Rp743.0184057072
|1 PLI 兌換 PHP
₱2.6763898765
|1 PLI 兌換 EGP
￡E.2.306998217
|1 PLI 兌換 BRL
R$0.2846355364
|1 PLI 兌換 CAD
C$0.0648135059
|1 PLI 兌換 BDT
৳5.4166867763
|1 PLI 兌換 NGN
₦70.3788558227
|1 PLI 兌換 UAH
₴1.9027069774
|1 PLI 兌換 VES
Bs2.2662065
|1 PLI 兌換 PKR
Rs12.6141586203
|1 PLI 兌換 KZT
₸23.7793048045
|1 PLI 兌換 THB
฿1.5664019328
|1 PLI 兌換 TWD
NT$1.4793796032
|1 PLI 兌換 CHF
Fr0.0403384757
|1 PLI 兌換 HKD
HK$0.3521684901
|1 PLI 兌換 MAD
.د.م0.4546010239