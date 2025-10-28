PJN（PJN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00006366 24H最低價 $ 0.00006737 24H最高價 歷史最高 $ 0.00288545 最低價 $ 0.00005762 漲跌幅（1H） +0.83% 漲跌幅（1D） +1.88% 漲跌幅（7D） +5.93%

PJN（PJN）目前實時價格為 $0.00006572。過去 24 小時內，PJN 的交易價格在 $ 0.00006366 至 $ 0.00006737 之間波動，市場活躍度顯著。PJN 的歷史最高價為 $ 0.00288545，歷史最低價為 $ 0.00005762。

從短期表現來看，PJN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.83%，過去 24 小時內變動為 +1.88%，過去 7 天內累計變動為 +5.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PJN（PJN）市場資訊

市值 $ 65.71K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 65.71K 流通量 999.75M 總供應量 999,753,828.271203

PJN 的目前市值為 $ 65.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PJN 的流通量為 999.75M，總供應量是 999753828.271203，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 65.71K。