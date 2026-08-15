Phil 今日價格

Phil (PHIL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 PHIL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PHIL。

Phil 目前市值在 $ 159,007 排名第 #-，流通供應量為 1.00B PHIL。過去 24 小時內，PHIL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.075164，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PHIL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.83%。過去一天，總交易量達到 $ 3.99。

Phil（PHIL）市場資訊

市值 $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K 成交量（24H） $ 3.99$ 3.99 $ 3.99 完全稀釋市值 $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Phil 的目前市值為 $ 159.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.99。PHIL 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 159.01K。