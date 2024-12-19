Pharaoh 價格 (PHAR)
今天 Pharaoh (PHAR) 的實時價格爲 253.96 USD。目前其市值爲 $ 4.65M USD。PHAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pharaoh 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.37K USD
- Pharaoh 當天價格變化爲 -12.31%
- 其循環供應量爲 18.33K USD
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今天內，Pharaoh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -35.6660525832842。
在過去30天內，Pharaoh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +230.6996766200。
在過去60天內，Pharaoh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +905.3851772000。
在過去90天內，Pharaoh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +222.215846528461753。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -35.6660525832842
|-12.31%
|30天
|$ +230.6996766200
|+90.84%
|60天
|$ +905.3851772000
|+356.51%
|90天
|$ +222.215846528461753
|+700.02%
Pharaoh 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
-12.31%
-26.72%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity
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|1 PHAR 兌換 AUD
A$403.7964
|1 PHAR 兌換 GBP
￡200.6284
|1 PHAR 兌換 EUR
€243.8016
|1 PHAR 兌換 USD
$253.96
|1 PHAR 兌換 MYR
RM1,142.82
|1 PHAR 兌換 TRY
₺8,906.3772
|1 PHAR 兌換 JPY
¥39,828.5468
|1 PHAR 兌換 RUB
₽26,272.162
|1 PHAR 兌換 INR
₹21,617.0752
|1 PHAR 兌換 IDR
Rp4,163,278.0224
|1 PHAR 兌換 PHP
₱14,996.338
|1 PHAR 兌換 EGP
￡E.12,926.564
|1 PHAR 兌換 BRL
R$1,594.8688
|1 PHAR 兌換 CAD
C$363.1628
|1 PHAR 兌換 BDT
৳30,350.7596
|1 PHAR 兌換 NGN
₦394,346.5484
|1 PHAR 兌換 UAH
₴10,661.2408
|1 PHAR 兌換 VES
Bs12,698
|1 PHAR 兌換 PKR
Rs70,679.6076
|1 PHAR 兌換 KZT
₸133,240.114
|1 PHAR 兌換 THB
฿8,776.8576
|1 PHAR 兌換 TWD
NT$8,289.2544
|1 PHAR 兌換 CHF
Fr226.0244
|1 PHAR 兌換 HKD
HK$1,973.2692
|1 PHAR 兌換 MAD
.د.م2,547.2188