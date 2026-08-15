PEPTIDES 今日價格

PEPTIDES (PEPTI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.13%。目前 PEPTI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEPTI。

PEPTIDES 目前市值在 $ 189,932 排名第 #-，流通供應量為 978.52M PEPTI。過去 24 小時內，PEPTI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00101275，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEPTI 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -8.12%。過去一天，總交易量達到 $ 13.22K。

PEPTIDES（PEPTI）市場資訊

市值 $ 189.93K$ 189.93K $ 189.93K 成交量（24H） $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K 完全稀釋市值 $ 189.93K$ 189.93K $ 189.93K 流通量 978.52M 978.52M 978.52M 總供應量 978,518,024.430076 978,518,024.430076 978,518,024.430076

PEPTIDES 的目前市值為 $ 189.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.22K。PEPTI 的流通量為 978.52M，總供應量是 978518024.430076，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 189.93K。