PADAWAN 圖標

PADAWAN 價格 (PADAWAN)

USD

PADAWAN (PADAWAN) 實時價格圖表

$0.02501773
$0.02501773$0.02501773
-2.80%(1D)

今天 PADAWAN (PADAWAN) 的價格

今天 PADAWAN (PADAWAN) 的實時價格爲 0.02507831 USD。目前其市值爲 $ 249.66K USD。PADAWAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PADAWAN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.45K USD
- PADAWAN 當天價格變化爲 -2.73%
- 其循環供應量爲 9.98M USD

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PADAWAN (PADAWAN) 價格表現 USD

今天內，PADAWAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00070560504235861
在過去30天內，PADAWAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0070509148
在過去60天內，PADAWAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0201459230
在過去90天內，PADAWAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.009294128004798265

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00070560504235861-2.73%
30天$ -0.0070509148-28.11%
60天$ +0.0201459230+80.33%
90天$ +0.009294128004798265+58.88%

PADAWAN (PADAWAN) 價格分析

PADAWAN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02297554
$ 0.02297554$ 0.02297554

$ 0.02778138
$ 0.02778138$ 0.02778138

$ 0.177808
$ 0.177808$ 0.177808

+1.03%

-2.73%

-26.59%

PADAWAN (PADAWAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 249.66K
$ 249.66K$ 249.66K

$ 16.45K
$ 16.45K$ 16.45K

9.98M
9.98M 9.98M

什麼是PADAWAN (PADAWAN)

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PADAWAN (PADAWAN) 資源

官網

大家還在問：關於 PADAWAN (PADAWAN) 的其他問題

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PADAWAN 兌換爲當地貨幣

1 PADAWAN 兌換 AUD
A$0.0398745129
1 PADAWAN 兌換 GBP
0.0198118649
1 PADAWAN 兌換 EUR
0.0240751776
1 PADAWAN 兌換 USD
$0.02507831
1 PADAWAN 兌換 MYR
RM0.112852395
1 PADAWAN 兌換 TRY
0.880248681
1 PADAWAN 兌換 JPY
¥3.9540971377
1 PADAWAN 兌換 RUB
2.5953543019
1 PADAWAN 兌換 INR
2.1344149641
1 PADAWAN 兌換 IDR
Rp411.1197702864
1 PADAWAN 兌換 PHP
1.4826296872
1 PADAWAN 兌換 EGP
￡E.1.2767367621
1 PADAWAN 兌換 BRL
R$0.1539808234
1 PADAWAN 兌換 CAD
C$0.0358619833
1 PADAWAN 兌換 BDT
2.9971088281
1 PADAWAN 兌換 NGN
38.9413489849
1 PADAWAN 兌換 UAH
1.0527874538
1 PADAWAN 兌換 VES
Bs1.2539155
1 PADAWAN 兌換 PKR
Rs6.9795444561
1 PADAWAN 兌換 KZT
13.1573353415
1 PADAWAN 兌換 THB
฿0.8682110922
1 PADAWAN 兌換 TWD
NT$0.8190576046
1 PADAWAN 兌換 CHF
Fr0.0223196959
1 PADAWAN 兌換 HKD
HK$0.1948584687
1 PADAWAN 兌換 MAD
.د.م0.2515354493