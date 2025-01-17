OSOL 價格 (OSOL)
今天 OSOL (OSOL) 的實時價格爲 0.02808307 USD。目前其市值爲 $ 28.09M USD。OSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OSOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 222.79K USD
- OSOL 當天價格變化爲 -0.79%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD
在獲取 MEXC 上從 OSOL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 OSOL 價格信息的首選平臺。
今天內，OSOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00022590951802195。
在過去30天內，OSOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，OSOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，OSOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00022590951802195
|-0.79%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OSOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-5.23%
-0.79%
-6.15%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 OSOL 兌換 AUD
A$0.044932912
|1 OSOL 兌換 GBP
￡0.0227472867
|1 OSOL 兌換 EUR
€0.0272405779
|1 OSOL 兌換 USD
$0.02808307
|1 OSOL 兌換 MYR
RM0.126373815
|1 OSOL 兌換 TRY
₺0.9949831701
|1 OSOL 兌換 JPY
¥4.3652324008
|1 OSOL 兌換 RUB
₽2.8964878398
|1 OSOL 兌換 INR
₹2.431993862
|1 OSOL 兌換 IDR
Rp460.3781230608
|1 OSOL 兌換 PHP
₱1.6451062406
|1 OSOL 兌換 EGP
￡E.1.415386728
|1 OSOL 兌換 BRL
R$0.1696217428
|1 OSOL 兌換 CAD
C$0.0401587901
|1 OSOL 兌換 BDT
৳3.4143396506
|1 OSOL 兌換 NGN
₦43.7430323241
|1 OSOL 兌換 UAH
₴1.1845438926
|1 OSOL 兌換 VES
Bs1.51648578
|1 OSOL 兌換 PKR
Rs7.8354573607
|1 OSOL 兌換 KZT
₸14.898068635
|1 OSOL 兌換 THB
฿0.9705508992
|1 OSOL 兌換 TWD
NT$0.9242138337
|1 OSOL 兌換 CHF
Fr0.0255555937
|1 OSOL 兌換 HKD
HK$0.2184862846
|1 OSOL 兌換 MAD
.د.م0.2822348535