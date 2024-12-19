Origin Dollar 圖標

Origin Dollar 價格 (OUSD)

USD

Origin Dollar (OUSD) 實時價格圖表

$1
$1$1
0.00%(1D)

今天 Origin Dollar (OUSD) 的價格

今天 Origin Dollar (OUSD) 的實時價格爲 1.0 USD。目前其市值爲 $ 6.48M USD。OUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Origin Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 149.58K USD
- Origin Dollar 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 6.48M USD

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Origin Dollar (OUSD) 價格表現 USD

今天內，Origin Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Origin Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018726000
在過去60天內，Origin Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020730000
在過去90天內，Origin Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0030380097812194

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ -0.0018726000-0.18%
60天$ +0.0020730000+0.21%
90天$ +0.0030380097812194+0.30%

Origin Dollar (OUSD) 價格分析

Origin Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.978164
$ 0.978164$ 0.978164

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

-0.11%

-0.00%

-0.11%

Origin Dollar (OUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.48M
$ 6.48M$ 6.48M

$ 149.58K
$ 149.58K$ 149.58K

6.48M
6.48M 6.48M

什麼是Origin Dollar (OUSD)

Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Origin Dollar (OUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Origin Dollar (OUSD) 的其他問題

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OUSD 兌換爲當地貨幣

1 OUSD 兌換 AUD
A$1.6
1 OUSD 兌換 GBP
0.79
1 OUSD 兌換 EUR
0.96
1 OUSD 兌換 USD
$1
1 OUSD 兌換 MYR
RM4.5
1 OUSD 兌換 TRY
35.07
1 OUSD 兌換 JPY
¥156.83
1 OUSD 兌換 RUB
103.44
1 OUSD 兌換 INR
85.12
1 OUSD 兌換 IDR
Rp16,393.44
1 OUSD 兌換 PHP
59.06
1 OUSD 兌換 EGP
￡E.50.93
1 OUSD 兌換 BRL
R$6.27
1 OUSD 兌換 CAD
C$1.43
1 OUSD 兌換 BDT
119.51
1 OUSD 兌換 NGN
1,552.79
1 OUSD 兌換 UAH
41.98
1 OUSD 兌換 VES
Bs50
1 OUSD 兌換 PKR
Rs278.31
1 OUSD 兌換 KZT
524.65
1 OUSD 兌換 THB
฿34.57
1 OUSD 兌換 TWD
NT$32.65
1 OUSD 兌換 CHF
Fr0.89
1 OUSD 兌換 HKD
HK$7.77
1 OUSD 兌換 MAD
.د.م10.03