Ore 價格 (ORE)
今天 Ore (ORE) 的實時價格爲 51.78 USD。目前其市值爲 $ 8.08M USD。ORE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ore 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 608.47K USD
- Ore 當天價格變化爲 +15.51%
- 其循環供應量爲 157.24K USD
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今天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.95。
在過去30天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.9197908180。
在過去60天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.5113503560。
在過去90天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.747380518000875。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +6.95
|+15.51%
|30天
|$ +14.9197908180
|+28.81%
|60天
|$ +10.5113503560
|+20.30%
|90天
|$ -11.747380518000875
|-18.49%
Ore 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.43%
+15.51%
+55.29%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ORE 兌換 AUD
A$82.848
|1 ORE 兌換 GBP
￡40.9062
|1 ORE 兌換 EUR
€49.7088
|1 ORE 兌換 USD
$51.78
|1 ORE 兌換 MYR
RM233.01
|1 ORE 兌換 TRY
₺1,815.9246
|1 ORE 兌換 JPY
¥8,120.6574
|1 ORE 兌換 RUB
₽5,356.1232
|1 ORE 兌換 INR
₹4,407.5136
|1 ORE 兌換 IDR
Rp848,852.3232
|1 ORE 兌換 PHP
₱3,058.1268
|1 ORE 兌換 EGP
￡E.2,637.1554
|1 ORE 兌換 BRL
R$324.6606
|1 ORE 兌換 CAD
C$74.0454
|1 ORE 兌換 BDT
৳6,188.2278
|1 ORE 兌換 NGN
₦80,403.4662
|1 ORE 兌換 UAH
₴2,173.7244
|1 ORE 兌換 VES
Bs2,589
|1 ORE 兌換 PKR
Rs14,410.8918
|1 ORE 兌換 KZT
₸27,166.377
|1 ORE 兌換 THB
฿1,790.0346
|1 ORE 兌換 TWD
NT$1,690.617
|1 ORE 兌換 CHF
Fr46.0842
|1 ORE 兌換 HKD
HK$402.3306
|1 ORE 兌換 MAD
.د.م519.3534