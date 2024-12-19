Ore 圖標

Ore 價格 (ORE)

USD

Ore (ORE) 實時價格圖表

$51.78
$51.78$51.78
+15.50%(1D)

今天 Ore (ORE) 的價格

今天 Ore (ORE) 的實時價格爲 51.78 USD。目前其市值爲 $ 8.08M USD。ORE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ore 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 608.47K USD
- Ore 當天價格變化爲 +15.51%
- 其循環供應量爲 157.24K USD

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Ore (ORE) 價格表現 USD

今天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.95
在過去30天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.9197908180
在過去60天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.5113503560
在過去90天內，Ore 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.747380518000875

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +6.95+15.51%
30天$ +14.9197908180+28.81%
60天$ +10.5113503560+20.30%
90天$ -11.747380518000875-18.49%

Ore (ORE) 價格分析

Ore 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 44.8
$ 44.8$ 44.8

$ 52.0
$ 52.0$ 52.0

$ 1,451.62
$ 1,451.62$ 1,451.62

-0.43%

+15.51%

+55.29%

Ore (ORE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

$ 608.47K
$ 608.47K$ 608.47K

157.24K
157.24K 157.24K

什麼是Ore (ORE)

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Ore (ORE) 資源

官網

大家還在問：關於 Ore (ORE) 的其他問題

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ORE 兌換爲當地貨幣

1 ORE 兌換 AUD
A$82.848
1 ORE 兌換 GBP
40.9062
1 ORE 兌換 EUR
49.7088
1 ORE 兌換 USD
$51.78
1 ORE 兌換 MYR
RM233.01
1 ORE 兌換 TRY
1,815.9246
1 ORE 兌換 JPY
¥8,120.6574
1 ORE 兌換 RUB
5,356.1232
1 ORE 兌換 INR
4,407.5136
1 ORE 兌換 IDR
Rp848,852.3232
1 ORE 兌換 PHP
3,058.1268
1 ORE 兌換 EGP
￡E.2,637.1554
1 ORE 兌換 BRL
R$324.6606
1 ORE 兌換 CAD
C$74.0454
1 ORE 兌換 BDT
6,188.2278
1 ORE 兌換 NGN
80,403.4662
1 ORE 兌換 UAH
2,173.7244
1 ORE 兌換 VES
Bs2,589
1 ORE 兌換 PKR
Rs14,410.8918
1 ORE 兌換 KZT
27,166.377
1 ORE 兌換 THB
฿1,790.0346
1 ORE 兌換 TWD
NT$1,690.617
1 ORE 兌換 CHF
Fr46.0842
1 ORE 兌換 HKD
HK$402.3306
1 ORE 兌換 MAD
.د.م519.3534