Audiera 今日價格

Audiera (BEAT) 今日實時價格為 NT$ 0.67561，過去 24 小時內變化了 24.85%。目前 BEAT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.67561 每 BEAT。

Audiera 目前市值在 NT$ 108.45M 排名第 #-，流通供應量為 160.52M BEAT。過去 24 小時內，BEAT 的交易價格在 NT$ 0.61563（低點）和 NT$ 0.995（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，BEAT 在過去一小時內波動了 +6.27%，過去7 天內波動了 -68.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.55M。

Audiera（BEAT）市場資訊

市值 NT$ 108.45MNT$ 108.45M NT$ 108.45M 成交量（24H） NT$ 2.55MNT$ 2.55M NT$ 2.55M 完全稀釋市值 NT$ 675.61MNT$ 675.61M NT$ 675.61M 流通量 160.52M 160.52M 160.52M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.05% 所屬公鏈 BSC

Audiera 的目前市值為 NT$ 108.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.55M。BEAT 的流通量為 160.52M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 675.61M。