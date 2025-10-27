ORCIB（PALMO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02417663 $ 0.02417663 $ 0.02417663 24H最低價 $ 0.02518748 $ 0.02518748 $ 0.02518748 24H最高價 24H最低價 $ 0.02417663$ 0.02417663 $ 0.02417663 24H最高價 $ 0.02518748$ 0.02518748 $ 0.02518748 歷史最高 $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 最低價 $ 0.02297041$ 0.02297041 $ 0.02297041 漲跌幅（1H） -0.31% 漲跌幅（1D） +0.16% 漲跌幅（7D） -1.64% 漲跌幅（7D） -1.64%

ORCIB（PALMO）目前實時價格為 $0.02436292。過去 24 小時內，PALMO 的交易價格在 $ 0.02417663 至 $ 0.02518748 之間波動，市場活躍度顯著。PALMO 的歷史最高價為 $ 0.043821，歷史最低價為 $ 0.02297041。

從短期表現來看，PALMO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.31%，過去 24 小時內變動為 +0.16%，過去 7 天內累計變動為 -1.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ORCIB（PALMO）市場資訊

市值 $ 61.43M$ 61.43M $ 61.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 76.16M$ 76.16M $ 76.16M 流通量 2.52B 2.52B 2.52B 總供應量 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

ORCIB 的目前市值為 $ 61.43M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PALMO 的流通量為 2.52B，總供應量是 3124999957.442711，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 76.16M。