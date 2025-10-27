ORCIB 目前實時價格為 0.02436292 USD。跟蹤 PALMO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PALMO 價格趨勢。ORCIB 目前實時價格為 0.02436292 USD。跟蹤 PALMO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PALMO 價格趨勢。

ORCIB 圖標

ORCIB 價格 (PALMO)

未上架

1 PALMO 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02437
$0.02437
+0.10%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
ORCIB (PALMO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:17:01 (UTC+8)

ORCIB（PALMO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02417663
$ 0.02417663
24H最低價
$ 0.02518748
$ 0.02518748
24H最高價

$ 0.02417663
$ 0.02417663

$ 0.02518748
$ 0.02518748

$ 0.043821
$ 0.043821

$ 0.02297041
$ 0.02297041

-0.31%

+0.16%

-1.64%

-1.64%

ORCIB（PALMO）目前實時價格為 $0.02436292。過去 24 小時內，PALMO 的交易價格在 $ 0.02417663$ 0.02518748 之間波動，市場活躍度顯著。PALMO 的歷史最高價為 $ 0.043821，歷史最低價為 $ 0.02297041

從短期表現來看，PALMO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.31%，過去 24 小時內變動為 +0.16%，過去 7 天內累計變動為 -1.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ORCIB（PALMO）市場資訊

$ 61.43M
$ 61.43M

--
--

$ 76.16M
$ 76.16M

2.52B
2.52B

3,124,999,957.442711
3,124,999,957.442711

ORCIB 的目前市值為 $ 61.43M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PALMO 的流通量為 2.52B，總供應量是 3124999957.442711，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 76.16M

ORCIB（PALMO）價格歷史 USD

今天內，ORCIB 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，ORCIB 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0062264582
在過去60天內，ORCIB 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，ORCIB 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.16%
30天$ -0.0062264582-25.55%
60天$ 0--
90天$ 0--

什麼是ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ORCIB (PALMO) 資源

白皮書
官網

ORCIB 價格預測 (USD)

ORCIB（PALMO）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 ORCIB（PALMO）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 ORCIB 的長期和短期價格預測。

現在就查看 ORCIB 價格預測

PALMO 兌換為當地貨幣

ORCIB（PALMO）代幣經濟

了解 ORCIB（PALMO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PALMO 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 ORCIB (PALMO) 的其他問題

ORCIB（PALMO）今日價格是多少？
PALMO 實時價格為 0.02436292 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 PALMO 兌 USD 的價格是多少？
目前 PALMO 兌 USD 的價格為 $ 0.02436292。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
ORCIB 的市值是多少？
PALMO 的市值為 $ 61.43M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
PALMO 的流通供應量是多少？
PALMO 的流通供應量為 2.52B USD
PALMO 的歷史最高價（ATH）是多少？
PALMO 的歷史最高價是 0.043821 USD
PALMO 的歷史最低價（ATL）是多少？
PALMO 的歷史最低價是 0.02297041 USD
PALMO 的交易量是多少？
PALMO 的 24 小時實時交易量為 -- USD
PALMO 今年會漲嗎？
PALMO 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 PALMO 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:17:01 (UTC+8)

ORCIB（PALMO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$114,734.00

$4,142.09

$0.04925

$198.80

$5.3917

$4,142.09

$114,734.00

$198.80

$2.6078

$0.20173

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001799

$0.02351

$0.1793

$0.000000000000000000002000

$0.04500

$0.0003653

$0.0000000660

