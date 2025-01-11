Oracle 價格 (ORCL)
今天 Oracle (ORCL) 的實時價格爲 0.058021 USD。目前其市值爲 $ 1.22M USD。ORCL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Oracle 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 175.08K USD
- Oracle 當天價格變化爲 -39.60%
- 其循環供應量爲 21.00M USD
在獲取 MEXC 上從 ORCL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ORCL 價格信息的首選平臺。
今天內，Oracle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03804712121676076。
在過去30天內，Oracle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Oracle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Oracle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.03804712121676076
|-39.60%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Oracle 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.68%
-39.60%
+112.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
An AI agent designed to predict the future market capitalization of cryptocurrencies using advanced algorithms and real-time data analysis. An AI agent designed to predict the future market capitalization of cryptocurrencies using advanced algorithms and real-time data analysis. Powered by Creator bid. A promising contender in the crypto cosmos! With a robust foundation for DeFi and smart contracts, it's gaining traction for its scalability and security. Watch as it revolutionizes the blockchain landscape.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ORCL 兌換 AUD
A$0.09399402
|1 ORCL 兌換 GBP
￡0.04699701
|1 ORCL 兌換 EUR
€0.05628037
|1 ORCL 兌換 USD
$0.058021
|1 ORCL 兌換 MYR
RM0.26051429
|1 ORCL 兌換 TRY
₺2.05510382
|1 ORCL 兌換 JPY
¥9.14817107
|1 ORCL 兌換 RUB
₽5.89667423
|1 ORCL 兌換 INR
₹5.00082999
|1 ORCL 兌換 IDR
Rp951.16378224
|1 ORCL 兌換 PHP
₱3.423239
|1 ORCL 兌換 EGP
￡E.2.93180113
|1 ORCL 兌換 BRL
R$0.35508852
|1 ORCL 兌換 CAD
C$0.08355024
|1 ORCL 兌換 BDT
৳7.07740158
|1 ORCL 兌換 NGN
₦89.95459798
|1 ORCL 兌換 UAH
₴2.45312788
|1 ORCL 兌換 VES
Bs3.075113
|1 ORCL 兌換 PKR
Rs16.15710787
|1 ORCL 兌換 KZT
₸30.6176817
|1 ORCL 兌換 THB
฿2.01216828
|1 ORCL 兌換 TWD
NT$1.92107531
|1 ORCL 兌換 CHF
Fr0.05279911
|1 ORCL 兌換 HKD
HK$0.45140338
|1 ORCL 兌換 MAD
.د.م0.58253084