Oddz 圖標

Oddz 價格 (ODDZ)

USD

Oddz (ODDZ) 實時價格圖表

$0.00742809
$0.00742809$0.00742809
-14.70%(1D)

今天 Oddz (ODDZ) 的價格

今天 Oddz (ODDZ) 的實時價格爲 0.00742809 USD。目前其市值爲 $ 663.84K USD。ODDZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Oddz 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 239.43K USD
- Oddz 當天價格變化爲 -14.76%
- 其循環供應量爲 89.41M USD

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Oddz (ODDZ) 價格表現 USD

今天內，Oddz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001287001252001885
在過去30天內，Oddz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000555821
在過去60天內，Oddz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0025935146
在過去90天內，Oddz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001069417410346352

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001287001252001885-14.76%
30天$ -0.0000555821-0.74%
60天$ +0.0025935146+34.91%
90天$ +0.001069417410346352+16.82%

Oddz (ODDZ) 價格分析

Oddz 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0071555
$ 0.0071555$ 0.0071555

$ 0.0087352
$ 0.0087352$ 0.0087352

$ 3.68
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-0.12%

-14.76%

-19.40%

Oddz (ODDZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 663.84K
$ 663.84K$ 663.84K

$ 239.43K
$ 239.43K$ 239.43K

89.41M
89.41M 89.41M

什麼是Oddz (ODDZ)

Oddz is the Multi-chain options trading platform on Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Enabling users to trade customized options with rewards.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Oddz (ODDZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Oddz (ODDZ) 的其他問題

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ODDZ 兌換爲當地貨幣

1 ODDZ 兌換 AUD
A$0.011884944
1 ODDZ 兌換 GBP
0.0058681911
1 ODDZ 兌換 EUR
0.0071309664
1 ODDZ 兌換 USD
$0.00742809
1 ODDZ 兌換 MYR
RM0.033426405
1 ODDZ 兌換 TRY
0.2605031163
1 ODDZ 兌換 JPY
¥1.1649473547
1 ODDZ 兌換 RUB
0.7683616296
1 ODDZ 兌換 INR
0.6322790208
1 ODDZ 兌換 IDR
Rp121.7719477296
1 ODDZ 兌換 PHP
0.4387029954
1 ODDZ 兌換 EGP
￡E.0.3781640619
1 ODDZ 兌換 BRL
R$0.0465741243
1 ODDZ 兌換 CAD
C$0.0106221687
1 ODDZ 兌換 BDT
0.8877310359
1 ODDZ 兌換 NGN
11.552165568
1 ODDZ 兌換 UAH
0.3118312182
1 ODDZ 兌換 VES
Bs0.3714045
1 ODDZ 兌換 PKR
Rs2.0673117279
1 ODDZ 兌換 KZT
3.8971474185
1 ODDZ 兌換 THB
฿0.2566405095
1 ODDZ 兌換 TWD
NT$0.2426014194
1 ODDZ 兌換 CHF
Fr0.0066110001
1 ODDZ 兌換 HKD
HK$0.0577162593
1 ODDZ 兌換 MAD
.د.م0.0745037427