noice 今日價格

noice (NOICE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.91%。目前 NOICE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NOICE。

noice 目前市值在 $ 923,380 排名第 #-，流通供應量為 72.13B NOICE。過去 24 小時內，NOICE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NOICE 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 +4.07%。過去一天，總交易量達到 --。

noice（NOICE）市場資訊

市值 $ 923.38K$ 923.38K $ 923.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 流通量 72.13B 72.13B 72.13B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

noice 的目前市值為 $ 923.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOICE 的流通量為 72.13B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.03M。